Татьяна Брухунова привела Евгения Петросяна и сына Вагана посмотреть на слонов в Сочи
Евгений Петросян с сыном Ваганом. Фото: соцсети
В сентябре Татьяна Брухунова не спешит возвращаться в Москву.
Татьяна Брухунова решила продлить летние каникулы и себе, и своим детям — сыну Вагану и дочку Матильде. Примечательно, что в Сочи к своей семье прилетел и 78-летний Евгений Петросян. Жена юмориста повела их смотреть на слонов в местный парк. Ваганчик остался под большим впечатлением. Он подбежал к отцу и встал у него за спиной, словно прячась от этих «великанов».
Евгений Петросян взял с собой очки, чтобы лучше рассмотреть все, что происходит. Модный образ юмориста дополнила шляпа. Выглядит комик отлично! Свежо и стильно рядом с маленьким сынишкой, которого Татьяна Брухунова нарядила в костюмчик в пижамном стиле.
Поклонники обратили внимание, как за лето подрос и вытянулся сын Татьяны Брухуновой. У мальчика каштановые волосы, чуть вздернутый носик и бровки-домиком. А вот дочку Матильду в кадре жена Евгения Петросяна показывать не стала. Возможно, малышку оставили дома с нянечками. Помимо этого, Татьяна Брухунова успела побывать и на чайной плантации.