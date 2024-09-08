Татьяна Брухунова привела Евгения Петросяна и сына Вагана посмотреть на слонов в Сочи

Татьяна Брухунова решила продлить летние каникулы и себе, и своим детям — сыну Вагану и дочку Матильде. Примечательно, что в Сочи к своей семье прилетел и 78-летний Евгений Петросян . Жена юмориста повела их смотреть на слонов в местный парк. Ваганчик остался под большим впечатлением. Он подбежал к отцу и встал у него за спиной, словно прячась от этих «великанов».

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