Бывший муж Рапунцель Дмитренко из «Дома-2» отметил семь месяцев знакомства с новой возлюбленной Дима Дмитренко и его новая девушка. Фото: соцсети Дмитрия Дмитренко Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко признался, что счастлив с новой избранницей. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко после развода с женой Ольгой Рапунцель, родившей ему двух дочерей, вновь нашел свое личное счастье. В микроблоге Дмитрий Дмитренко сообщил, что накануне исполнилось семь месяцев со дня его знакомства с новой девушкой. Дмитрий Дмитренко рассказал, что очень счастлив с нынешней избранницей. «Каждый день, который мы проводим рядом, я все больше убеждаюсь, что наши отношения — нечто особенное и прекрасное», — написал в микроблоге бывший муж Ольги Рапунцель. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль». Бывший муж Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко заявил, что новая избранница вдохновляет его и поддерживает во всем. Он пообещал возлюбленной, что всегда будет рядом. Дмитрий Дмитренко выразил уверенность, что их чувства будут только крепнуть. Читайте также: Наталья Михеева