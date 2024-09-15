Бывший муж Рапунцель Дмитренко из «Дома-2» отметил семь месяцев знакомства с новой возлюбленной

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко после развода с женой Ольгой Рапунцель, родившей ему двух дочерей, вновь нашел свое личное счастье.

В микроблоге Дмитрий Дмитренко сообщил, что накануне исполнилось семь месяцев со дня его знакомства с новой девушкой.

Дмитрий Дмитренко рассказал, что очень счастлив с нынешней избранницей.

«Каждый день, который мы проводим рядом, я все больше убеждаюсь, что наши отношения — нечто особенное и прекрасное», — написал в микроблоге бывший муж Ольги Рапунцель.

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