Сестра Эмина Агаларова — о поведении Анастасии Решетовой: «Спать с чужими мужьями — это путь!»

Родная сестра известного музыканта и бизнесмена
Сабина посмеялась над заявлениями Анастасии Решетовой, которые модель сделала во время интервью стилисту Алеко. Эмина Агаларова
сказала, что буллинг, которому она подверглась в Сети из-за развода певицы Анастасия Решетова с мужем, воспринимает, как особый путь. Алсу Абрамовой
Это высказывание развеселило сестру
. Сабина Агаларова дала понять, что в курсе происходящего и занимает сторону певицы Эмина Агаларова , которая приняла решение развестись с изменявшим ей мужем. Алсу Абрамовой
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«Спать с чужими мужьями — это путь! У самурая нет цели, есть только путь», — отреагировала на заявления Анастасии Решетовой сестра
. Эмина Агаларова
Напомним,
считают той самой разлучницей. Утверждается, что именно с ней бизнесмен Ян Абрамов изменял певице Алсу. Косвенно это подтвердила и сама Анастасию Решетову , а теперь и сестра певца Алсу Абрамову . Эмина Агаларова