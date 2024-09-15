Сестра Эмина Агаларова — о поведении Анастасии Решетовой: «Спать с чужими мужьями — это путь!»

Родная сестра известного музыканта и бизнесмена Эмина Агаларова Сабина посмеялась над заявлениями Анастасии Решетовой, которые модель сделала во время интервью стилисту Алеко.

Анастасия Решетова сказала, что буллинг, которому она подверглась в Сети из-за развода певицы Алсу Абрамовой с мужем, воспринимает, как особый путь.

Это высказывание развеселило сестру Эмина Агаларова . Сабина Агаларова дала понять, что в курсе происходящего и занимает сторону певицы Алсу Абрамовой , которая приняла решение развестись с изменявшим ей мужем.