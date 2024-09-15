Сестра Эмина Агаларова — о поведении Анастасии Решетовой: «Спать с чужими мужьями — это путь!»

Анастасия Решетова. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

Сабина Агаларова поддержала певицу Алсу Абрамову, которая недавно развелась с мужем.

Родная сестра известного музыканта и бизнесмена Эмина Агаларова Сабина посмеялась над заявлениями Анастасии Решетовой, которые модель сделала во время интервью стилисту Алеко.

Анастасия Решетова сказала, что буллинг, которому она подверглась в Сети из-за развода певицы Алсу Абрамовой с мужем, воспринимает, как особый путь.

Это высказывание развеселило сестру Эмина Агаларова. Сабина Агаларова дала понять, что в курсе происходящего и занимает сторону певицы Алсу Абрамовой, которая приняла решение развестись с изменявшим ей мужем.

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Сабина Агаларова. Фото: соцсети Сабины Агаларовой

«Спать с чужими мужьями — это путь! У самурая нет цели, есть только путь», — отреагировала на заявления Анастасии Решетовой сестра Эмина Агаларова.

Напомним, Анастасию Решетову считают той самой разлучницей. Утверждается, что именно с ней бизнесмен Ян Абрамов изменял певице Алсу. Косвенно это подтвердила и сама Алсу Абрамову, а теперь и сестра певца Эмина Агаларова.

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