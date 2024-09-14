Клава Кока показала бабушку, маму и тетю: «Теперь вы знаете, как я буду выглядеть через годы»

Клава Кока. Фото: Global Look Press

Певица Клава Кока заявила, что семья ее крепость.

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру на сцене. Ее популярность только растет. Она также состоит в отношениях с Александром Повериным. Влюбленные вместе уже год, но не торопятся со свадьбой. Артистка живет вместе с избранником. Примечательно, что она в свои 28 лет уже мечтает о детях.

Звезда хорошо зарабатывает и не скрывает, что всегда заботится о семье и не забывает о родных. Певица регулярно возит на море маму. Сейчас она выложила трогательные кадры, на которых предстала с тетей, мамой и бабушкой.

Они сделали совместное видео. Кока показала, какая гармония и любовь царят в ее отношениях. Певица дала понять, что в ее семье женщины очень похожи.

«Копировать — вставить. Теперь вы знаете, как я буду выглядеть через годы. Моя семья — моя крепость», — сказала она.

Клава Кока с родными. Фото: соцсети Клавы Коки

Поклонники согласились с тем, что Клава очень похожа на маму. Другие отмечают, что у певицы хорошие гены, так как все женщины в ее семье прекрасно выглядят.

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