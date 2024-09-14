Клава Кока показала бабушку, маму и тетю: «Теперь вы знаете, как я буду выглядеть через годы»

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру на сцене. Ее популярность только растет. Она также состоит в отношениях с Александром Повериным . Влюбленные вместе уже год, но не торопятся со свадьбой. Артистка живет вместе с избранником. Примечательно, что она в свои 28 лет уже мечтает о детях.

Звезда хорошо зарабатывает и не скрывает, что всегда заботится о семье и не забывает о родных. Певица регулярно возит на море маму. Сейчас она выложила трогательные кадры, на которых предстала с тетей, мамой и бабушкой.

Они сделали совместное видео. Кока показала, какая гармония и любовь царят в ее отношениях. Певица дала понять, что в ее семье женщины очень похожи.