Клава Кока показала бабушку, маму и тетю: «Теперь вы знаете, как я буду выглядеть через годы»

Звезда хорошо зарабатывает и не скрывает, что всегда заботится о семье и не забывает о родных. Певица регулярно возит на море маму. Сейчас она выложила трогательные кадры, на которых предстала с тетей, мамой и бабушкой.
Они сделали совместное видео. Кока показала, какая гармония и любовь царят в ее отношениях. Певица дала понять, что в ее семье женщины очень похожи.
«Копировать — вставить. Теперь вы знаете, как я буду выглядеть через годы. Моя семья — моя крепость», — сказала она.
Поклонники согласились с тем, что Клава очень похожа на маму. Другие отмечают, что у певицы хорошие гены, так как все женщины в ее семье прекрасно выглядят.
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