Модель Ирина Шейк без макияжа и укладки предстала в Сеуле

На этот раз Ирина отправилась в Южную Корею. Она приняла участие в Неделе моды. А также модель смогла провести время в Сеуле. Она прогуляла по улице, красовалась у метро и даже заглянула в супермаркет. Звезда была облачена в кожаное мини-платье. Она подчеркнула точеную фигуру. Лук дополнили темные очки и высокие сапоги-трубы.
Ирина запечатлелась среди прилавков, где продавали лапшу быстрого приготовления. По всей видимости, модель не против иногда поесть такую еду.
Также Ирина запечатлелась в уборной. Она предстала без укладки и макияжа. Модель сделала маску для лица. Она не стесняется выглядеть неидеально на публике. Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие отмечают, что ей удалось победить старение. Другие уверены, что в Сеуле она привлекла к себе много внимания.
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