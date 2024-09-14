Модель Ирина Шейк без макияжа и укладки предстала в Сеуле

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. Примечательно, что российская модель живет в Нью-Йорке. Она растит дочку Лею от Брэдли Купера . Модель регулярно путешествует. Она ездит на показы в Европу. В 38 лет она не перестает следить за собой.

На этот раз Ирина отправилась в Южную Корею. Она приняла участие в Неделе моды. А также модель смогла провести время в Сеуле. Она прогуляла по улице, красовалась у метро и даже заглянула в супермаркет. Звезда была облачена в кожаное мини-платье. Она подчеркнула точеную фигуру. Лук дополнили темные очки и высокие сапоги-трубы.

Ирина запечатлелась среди прилавков, где продавали лапшу быстрого приготовления. По всей видимости, модель не против иногда поесть такую еду.