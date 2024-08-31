Брэдли Купер приехал на Сардинию с дочкой от Ирины Шейк и моделью Джиджи Хадид

Брэдли Купер уже давно стал известным актером. Он также пробует свои силы в качестве режиссера. Ранее у него были серьезные отношения с российской моделью Ириной Шейк . У них растет дочка Лея , которой семь лет. Однако с Ириной он расстался. Сначала они практически не виделись, но потом их отношения стали более теплыми. Поклонники надеялись, что они воссоединятся. Однако в 2023 году его стали замечать с моделью Джиджи Хадид .

А теперь артист подогрел слухи о романе с ней. Купер приехал на Сардинию. Там он проводит время с семьей. С собой он привез дочку, а также Хадид. Очевидцы видели, как пара обнималась на глазах у малышки Леи.

49-летний артист прогуливается по улицам в компании 29-летней Джиджи. С Брэдли была его мама. Звездная семья насладилась прогулкой на яхте. Теперь поклонники не сомневаются, что у актера серьезные отношения с моделью.