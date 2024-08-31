Брэдли Купер приехал на Сардинию с дочкой от Ирины Шейк и моделью Джиджи Хадид

Брэдли Купер уже давно стал известным актером. Он также пробует свои силы в качестве режиссера. Ранее у него были серьезные отношения с российской моделью
А теперь артист подогрел слухи о романе с ней. Купер приехал на Сардинию. Там он проводит время с семьей. С собой он привез дочку, а также Хадид. Очевидцы видели, как пара обнималась на глазах у малышки Леи.
49-летний артист прогуливается по улицам в компании 29-летней Джиджи. С Брэдли была его мама. Звездная семья насладилась прогулкой на яхте. Теперь поклонники не сомневаются, что у актера серьезные отношения с моделью.
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