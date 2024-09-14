Певец Юлиан высказался о гонорарах коллег: «Не надо платить артистам миллионы»

Недавно состоялся концерт памяти
«Я считаю, сейчас надо один закон принять-прекратить платить миллионы артистам. Я не знаю, как это сделать, я не депутат, но я считаю, что артисты такие же люди, как и все. Звезды у нас только на небе», — заявил Юлиан.
Он даже отметил, что шоу-бизнес надо закрывать.
Напомним, что недавно выяснилось, что Ирина Аллегрова назвали самой дорогой певицей в этом году. Артистка просит 16,5 млн рублей за выступление. Раньше Алла Пугачева считалась самой дорогой артисткой. Она просила больше 40 миллионов рублей за концерт. Другие певицы обычно просят около миллиона рублей и выше за выступление, а малоизвестные могут просить меньше 500 тысяч рублей за свою работу.
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