Певец Юлиан высказался о гонорарах коллег: «Не надо платить артистам миллионы»

Недавно состоялся концерт памяти Иосифа Кобзона . Многие селебрити собрались, чтобы почтить память артиста. Певец Юлиан приехал в Дом музыки на 87-летие Кобзона. Он продолжает дружить с семьей мэтра. Дочь Иосифа Давыдовича Наталья симпатизирует артисту. Юлиан не только выступил, но и пообщался с журналистами. Он отметил, что одобряет разговоры о том, что певцам нужно запретить выступать в неподобающих нарядах на сцене. А также он уверен, что платить звездам надо гораздо меньше, пишет KP.RU.

«Я считаю, сейчас надо один закон принять-прекратить платить миллионы артистам. Я не знаю, как это сделать, я не депутат, но я считаю, что артисты такие же люди, как и все. Звезды у нас только на небе», — заявил Юлиан.

Он даже отметил, что шоу-бизнес надо закрывать.

Напомним, что недавно выяснилось, что Ирина Аллегрова назвали самой дорогой певицей в этом году. Артистка просит 16,5 млн рублей за выступление. Раньше Алла Пугачева считалась самой дорогой артисткой. Она просила больше 40 миллионов рублей за концерт. Другие певицы обычно просят около миллиона рублей и выше за выступление, а малоизвестные могут просить меньше 500 тысяч рублей за свою работу.