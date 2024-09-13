Тигран Салибеков и Вика Лысковец из «Дома-2» отдыхают в Кемере с маленьким сыном
Тигран Салибеков и Вика Лысковец с сыном Леоном. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
Тигран Салибеков и Вика Лысковец устроили себе и сыну турецкие каникулы.
Маленький сын участников «Дома-2» Тиграна Салибекова и Вики Лысковец на днях совершил свое первое в жизни путешествие. Леон вместе с мамой и папой отправился на отдых в Турцию.
Тигран Салибеков и Вика Лысковец вместе с Леоном, которому еще нет и четырех месяцев, отдыхают в Кемере. Тигран Салибеков так впечатлен местными природными красотами, что называет Кемер турецкими Мальдивами.
Тигран Салибеков заснял, как купает в море кроху Леона. Малыша он закутал в пеленки почти с головы до ног.