Тигран Салибеков и Вика Лысковец из «Дома-2» отдыхают в Кемере с маленьким сыном

Маленький сын участников «Дома-2» Тиграна Салибекова и Вики Лысковец на днях совершил свое первое в жизни путешествие. Леон вместе с мамой и папой отправился на отдых в Турцию.

Тигран Салибеков и Вика Лысковец вместе с Леоном, которому еще нет и четырех месяцев, отдыхают в Кемере. Тигран Салибеков так впечатлен местными природными красотами, что называет Кемер турецкими Мальдивами.

Тигран Салибеков заснял, как купает в море кроху Леона. Малыша он закутал в пеленки почти с головы до ног.

«Купание короля», — говорит за кадром Тигран Салибеков .

Затем он развернул сына к камере и маме, Виктории Лысковец.