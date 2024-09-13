Тигран Салибеков и Вика Лысковец из «Дома-2» отдыхают в Кемере с маленьким сыном

Тигран Салибеков и Вика Лысковец с сыном Леоном. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Тигран Салибеков и Вика Лысковец устроили себе и сыну турецкие каникулы.

Маленький сын участников «Дома-2» Тиграна Салибекова и Вики Лысковец на днях совершил свое первое в жизни путешествие. Леон вместе с мамой и папой отправился на отдых в Турцию.

Тигран Салибеков и Вика Лысковец вместе с Леоном, которому еще нет и четырех месяцев, отдыхают в Кемере. Тигран Салибеков так впечатлен местными природными красотами, что называет Кемер турецкими Мальдивами.

Тигран Салибеков заснял, как купает в море кроху Леона. Малыша он закутал в пеленки почти с головы до ног.

«Купание короля», — говорит за кадром Тигран Салибеков.

Затем он развернул сына к камере и маме, Виктории Лысковец.

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Сын Тиграна Салибекова и Вики Лысковец Леон купается в море в пеленках. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

«Что с ним?» — удивленно спросила Вика Лысковец.

«Чтобы не обгорел», — деловито объяснил молодой жене Тигран Салибеков.

Все-таки у Тиграна Салибекова это уже четвертый ребенок. Знает, что делает.

Напомним, троих сыновей Тиграну Салибекову родила его бывшая жена Юлия Салибекова.

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