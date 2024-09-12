Михаил Полицеймако похоронил маму: «Ты рядом с папой — я спокоен»

На днях ушла из жизни Марина Полицеймако . Она была старейшей актрисой Театра на Таганке и вдовой известного артиста Семена Фарады. Ей было 86 лет. Причину смерти Марины Полицеймако пока не называют.

12 сентября состоялись похороны знаменитости. Сначала прошли гражданская панихида и церемония прощания. А потом Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Семеной Фарадой.

Тяжело переживает случившееся сын Марины Полицеймако Михаил. Он поцеловал крест на могиле матери и простился с ней. Актер не мог скрыть своих слез.

«Все, моя девочка, все. Мама рядом с папой — я спокоен», – сказал Михаил Полицеймако на могиле матери, пишет «СтарХит».

Его в трудный момент поддерживала дочка, которая тоже не могла сдержать слез. В этот день с Мариной Полицеймако пришли проститься также коллеги и поклонники. В театре на Таганке побывали такие персоны, как Сергей Насибов, Мария Аронова , Юлия Куварзина и Алексей Макаров .