Михаил Полицеймако похоронил маму: «Ты рядом с папой — я спокоен»
Михаил Полицеймако. Фото: Global Look Press
Вдова Семена Фарады умерла 10 сентября. Поклонники старейшей актрисы Театра на Таганке пришли на ее похороны.
На днях ушла из жизни Марина Полицеймако. Она была старейшей актрисой Театра на Таганке и вдовой известного артиста Семена Фарады. Ей было 86 лет. Причину смерти Марины Полицеймако пока не называют.
12 сентября состоялись похороны знаменитости. Сначала прошли гражданская панихида и церемония прощания. А потом Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Семеной Фарадой.
Тяжело переживает случившееся сын Марины Полицеймако Михаил. Он поцеловал крест на могиле матери и простился с ней. Актер не мог скрыть своих слез.
«Все, моя девочка, все. Мама рядом с папой — я спокоен», – сказал Михаил Полицеймако на могиле матери, пишет «СтарХит».
Его в трудный момент поддерживала дочка, которая тоже не могла сдержать слез. В этот день с Мариной Полицеймако пришли проститься также коллеги и поклонники. В театре на Таганке побывали такие персоны, как Сергей Насибов, Мария Аронова, Юлия Куварзина и Алексей Макаров.