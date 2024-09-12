Певец Данко стал многодетным отцом: «У меня родился сын! Ура!»

Данко несколько раз состоял в браке. С 2018 года у него начались отношения с новой возлюбленной Марией Силуяновой. У его избранницы есть сын от прошлых отношений. А вот у певца растут две дочки. Когда он жил с моделью Натальей Устюменко, она родила ему Софию, а потом малышку Агату, у которой диагностировали ДЦП. Сначала артист заботился о своей особенной наследнице, а потом оставил семью. С новой возлюбленной он сыграл свадьбу только в начале этого года. А недавно Мария раскрыла свою беременность. 12 сентября у пары родился ребенок. Артист сам объявил о радостном событии.

«У меня родился сын! Ура!» – заявил Данко.

Теперь поклонники поздравляют супругов с пополнением. Многие ждут, когда пара рассекретит имя малыша. К слову, ранее Силуянова была уверена, что возлюбленный на ней не женится. Она считала, что он закоренелый холостяк.