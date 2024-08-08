Данко высказался об алкогольном тестировании артистов: «Карательный механизм нужен»

Певец Данко вслед за балериной Анастасией Волочковой высказался о недопустимости выступлений артистов в измененном состоянии на сцене.

Он полагает, что инициатива по проверке звезд перед выходом на сцену со стороны депутата Госдумы Султана Хамзаева в принципе неплохая. Однако пока реализация данного проекта стоит под вопросом.

«Я за эту инициативу. Только кто и как это будет делать, и как проверять? Нужен карательный механизм. Нужно определиться, кто артист, а кто нет. Обосновать запрет алкоголя, который не запрещен в РФ, регламентировать что и когда. В общем, целый список проблем, который можно бесконечно продолжать. А в конце это все может упереться в шантаж артистов и провоцирование на дачу взятки, как с продажей алкоголя. Все знают где его купить после 10 вечера, а целая государственная машина в лице правоохранительных органов не знает. В общем, думаю, это очередной популизм», — рассказал певец сайту Teleprogramma.pro.