Победительница 6 сезона «Пацанок» Татьяна Каширина разбила голову спортсменке в московском ресторане

Татьяна Каширина для многих является известной персоной, так как именно она победила в шестом сезоне
Шумкова рассказала, что ей пришлось вызвать полицию и скорую. Она написала заявление на Татьяну. 27-летнюю спортсменку госпитализировали и диагностировали сотрясение мозга, пишет Телеграм-канал Shot. Екатерина обладает кубком Европы по футзалу, а также сейчас тренирует детей.
Случившееся пока сама Каширина никак не комментировала. Телезрители были уверены, что после проекта ее поведение стало лучше.
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