Победительница 6 сезона «Пацанок» Татьяна Каширина разбила голову спортсменке в московском ресторане

Татьяна Каширина для многих является известной персоной, так как именно она победила в шестом сезоне «Пацанок ». На днях 29-летняя победительница первенства России по вольной борьбе отдыхала в ресторане японской кухни. Туда ее привела знакомая, которая встретила еще четверых подруг. Татьяна выпила и стала влезать в чужой разговор. В итоге она начала проявлять агрессию и угрожать убийством Екатерине Шумковой. А когда ей сделали очередное замечание, то «пацанка» запустила в голову стоящий рядом горшок вместе с цветком и землей. После этого Каширину увела из ресторана знакомая, которая туда ее и привела.

Шумкова рассказала, что ей пришлось вызвать полицию и скорую. Она написала заявление на Татьяну. 27-летнюю спортсменку госпитализировали и диагностировали сотрясение мозга, пишет Телеграм-канал Shot. Екатерина обладает кубком Европы по футзалу, а также сейчас тренирует детей.

Случившееся пока сама Каширина никак не комментировала. Телезрители были уверены, что после проекта ее поведение стало лучше.