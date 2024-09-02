Съемки нового сезона шоу «Пацанки» прошли на необитаемом острове в Таиланде

Шоу « Пацанки! » полюбилось зрителям. Реалити о девушках со множеством проблем, отражающихся на их внешности и поведении, которые преображаются и становятся женственными, стало очень популярным.

Состоялись съемки девятого сезона реалити «Новые Пацанки». Наставник и ведущий Дмитрий Масленников поехал в Таиланд вместе с участницами. Они жили на необитаемом острове. Их ждали не только испытания природой, но и психологические трансформации.

Жизнь в диком лагере посреди джунглей оказалась сложной. Более того, им нужно было искать себе пропитание.

«Участницы прошли через огонь, воду и медные трубы, преодолевая различные сложности», — рассказал Дмитрий Масленников.

Премьера нового сезона шоу стартует на телеканале «Пятница!» в сентябре. Зрители снова смогут увидеть, как происходит трансформация человека, который сталкивается со своими страхами и работает над собой.