Съемки нового сезона шоу «Пацанки» прошли на необитаемом острове в Таиланде

Шоу «
Состоялись съемки девятого сезона реалити «Новые Пацанки». Наставник и ведущий
Жизнь в диком лагере посреди джунглей оказалась сложной. Более того, им нужно было искать себе пропитание.
«Участницы прошли через огонь, воду и медные трубы, преодолевая различные сложности», — рассказал Дмитрий Масленников.
Премьера нового сезона шоу стартует на телеканале «Пятница!» в сентябре. Зрители снова смогут увидеть, как происходит трансформация человека, который сталкивается со своими страхами и работает над собой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: