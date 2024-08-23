Михаил Боярский после тяжелой болезни готов выступать на корпоративах в Москве за 3 млн рублей

Сообщается, что 74-летний Михаил Боярский восстановился после серьезных проблем с сердцем и готов выступать на корпоративах даже за пределами своего родного Санкт-Петербурга.

Причем, за корпоратив в Санкт-Петербурге с участием Михаила Боярского организаторам нужно раскошелиться на один миллион рублей, а вот выезд артиста в Москву будет стоить уже 3 миллиона рублей. Плюс придется оплатить перелет Михаилу Боярскому и его команде.

Жить Михаил Боярский готов только в пятизвездочном отеле и питаться там же.

Но судя по всему, организаторы останутся довольны. Ведь Михаил Боярский на корпоративном мероприятии будет не только петь, но и танцевать с гостями и любезно позировать на фото вместе с ними.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, о серьезных проблемах со здоровьем у Михаила Боярского стало известно в ноябре прошлого года. Тогда артист попал в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт .

По материалам телеграм-канала SHOT