Михаил Боярский после тяжелой болезни готов выступать на корпоративах в Москве за 3 млн рублей
Михаил Боярский оправился после проблем с сердцем. Фото: Global Look Press
Для своих земляков 74-летний Михаил Боярский готов выступать за более скромную сумму.
Сообщается, что 74-летний Михаил Боярский восстановился после серьезных проблем с сердцем и готов выступать на корпоративах даже за пределами своего родного Санкт-Петербурга.
Причем, за корпоратив в Санкт-Петербурге с участием Михаила Боярского организаторам нужно раскошелиться на один миллион рублей, а вот выезд артиста в Москву будет стоить уже 3 миллиона рублей. Плюс придется оплатить перелет Михаилу Боярскому и его команде.
Жить Михаил Боярский готов только в пятизвездочном отеле и питаться там же.
Но судя по всему, организаторы останутся довольны. Ведь Михаил Боярский на корпоративном мероприятии будет не только петь, но и танцевать с гостями и любезно позировать на фото вместе с ними.