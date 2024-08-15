Нелли Ермолаева достраивает двухэтажный особняк: «Потратим на дом минимум 40 миллионов рублей»

Нелли Ермолаева многим знакома по шоу «Дом-2». После участия в проекте она стала вести разные шоу. После нескольких разводов ей удалось встретить Алексея Смагажевского , с которым вместе с 2023 года. Примечательно, что у нее есть сын Мирон от прошлых отношений, как у ее избранника есть ребенок от другой женщины. Они решили построить дом, чтобы жить всем вместе. И Нелли призналась, что уже 1 сентября закончит ремонт.

«Для кого-то и 20 тысяч это большая сумма, а для кого-то и миллион не деньги. Пока мы понимаем, что потратим на дом минимум 40 миллионов рублей. И я не говорю сейчас, что это заоблачно. Цены выросли, но не мы их диктуем», — высказалась телеведущая.

По ее словам, стройкой они занимаются вместе с профессионалом, который все контролирует. Ермолаева делает дом мечты, где есть интересные локации. По ее словам, там будет кабинет в стиле Бали, круглая терраса, а также зона для просмотра кино. В последний момент ей захотелось возвести второй этаж, пишет « МК ».