Нелли Ермолаева достраивает двухэтажный особняк: «Потратим на дом минимум 40 миллионов рублей»

«Для кого-то и 20 тысяч это большая сумма, а для кого-то и миллион не деньги. Пока мы понимаем, что потратим на дом минимум 40 миллионов рублей. И я не говорю сейчас, что это заоблачно. Цены выросли, но не мы их диктуем», — высказалась телеведущая.
По ее словам, стройкой они занимаются вместе с профессионалом, который все контролирует. Ермолаева делает дом мечты, где есть интересные локации. По ее словам, там будет кабинет в стиле Бали, круглая терраса, а также зона для просмотра кино. В последний момент ей захотелось возвести второй этаж, пишет «
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