Стилист Гоша Карцев признался, что мама умерла у него на руках после девяти лет борьбы с раком

Гоша Карцев уже успел стать медийной персоной. Он построил карьеру стилиста. Не раз ему доводилось сотрудничать с Сашей Роговым . Они очень близко общаются. На этот раз Гоша решил дать интервью Лауре Джугелии. Он признался, что несколько раз с ней знакомился. Но теперь стилист не менее известен, чем журналистка. Он приехал с ней на свою родину — Камчатку. Ему даже удалось заглянуть в квартиру, где он рос.

Потом Гоша Карцев разоткровенничался с Лаурой. Оказалось, что его мама боролась с онкологическим заболеванием. И Карцев отметил, что не выходил из дома и много пил, когда родного человека не стало.

«Я просто в себя заливал, чтобы забываться, потому что это все фоном происходило. Когда я узнал про первую стадию, которую от меня скрывала вся семья, то я заливался. Она боялась за меня, очень переживала. Первым был рак груди. Она его прятала всякими разными способами. Ну я просто подыгрывал. Делал вид, что ничего не вижу», — поделился Гоша Карцев. «Она у меня умерла на руках. Последняя стадия — все классно. Химия прошла, волосы отросли, и она бодрячком ходит. Тут она ночует у сестры и падает, не может встать, забраться на кровать. Три хирурга разных пытались понять. Говорили, что перелом. Но мы понимаем, что это не перелом. Мы понимаем, что на Камчатке мы ничего не решим. За неделю мы переезжаем во Владивосток, где находим врачей, которые начинают понимать. Естественно, это не перелом. Это были метастазы в позвоночнике. С тех пор она не вставала, была в коляске», — рассказал Гоша Карцев.

По словам стилиста, на Камчатку мама не захотела возвращаться. Гоша жил с ней во Владивостоке и ухаживал. По его словам, это было тяжело эмоционально. Всего мама Гоши Карцева боролась с раком девять лет, хотя врачи утверждали, что они не проживет и нескольких месяцев.

«И в какой-то момент я понял, что это сейчас произойдет. Я позвал сестру и племянника, чтобы они попрощались. И все, дальше я зашел, взял ее за руки. Она при мне сделала свой последний вздох», — сказал Гоша во время интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.