Регина Тодоренко стала ведущей шоу «Запретный Китай»: «Поразили Пекин и Шанхай»

Регина Тодоренко уже давно стала известной телеведущей. Она прославилась благодаря проекту «Орел и решка». И теперь Регина Тодоренко ведет новые тревел-шоу. В этом году она снова посетила Китай. Ей компанию составил блогер Лоренцо Баньяти. Им удалось посетить 10 городов и увидеть, как сейчас живут китайцы. Зрители насладятся красочными кадрами из поездки в шоу «Запретный Китай», которое стартует на канале «Пятница!». Регина Тодоренко поделилась своими впечатлениями.

«Я впервые побывала в Китае шестнадцать лет назад: тогда я прилетела в Гонконг. Он вообще не похож на остальной Китай и ощущается как отдельная страна. В этот приезд меня особенно поразили Пекин и Шанхай», — поделилась Регина Тодоренко .

Также она отметила, что там чувствуется современность уже в отеле, так как еду в номера развозит робот. Более того, китайцы ничего не могут сделать без своего смартфона.

Отмечается, что ведущие продемонстрируют город миллиардеров и самый большой рынок «паленых» вещей, офисы и заводы корпораций Alibaba, Changan, Huawei и странные китайские деликатесы — конфеты со вкусом мяса, мороженое со вкусом зеленого горошка и сладкие сосиски. Регина Тодренко призналась,, что не смогла привыкнуть к местной еде.