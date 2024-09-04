Милявская засняла «особенную» дочку Еву на пляже в Болгарии: «Президентом охрипших монстров я еще не была»

Лолита Милявская уже давно стала известной исполнительницей. В 60 лет она не перестает строить карьеру и старается держать себя в форме. Недавно певица выступила в Сочи на «Новой волне». Тогда она поразила тем, как выглядит. У нее был яркий номер. Артистка шутила, заверяя, что она еще способна на подвиги, хотя и пенсионерка. Потом она улетела в Болгарию, где у нее есть дом. Звезда занялась своим огородом, а теперь ей удалось увидеться с дочкой Евой.

Свою наследницу Лолита родила от Александра Цекало. Долгое время ее наследница жила с бабушкой в Киеве. Потом певица перевезла их в Болгарию. На этот раз певица с дочкой пошла на пляж. Она сняла видео с наследницей, которая решила процитировать ей фразы из мультфильма «Корпорация монстров».