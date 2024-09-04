Милявская засняла «особенную» дочку Еву на пляже в Болгарии: «Президентом охрипших монстров я еще не была»

Свою наследницу Лолита родила от Александра Цекало. Долгое время ее наследница жила с бабушкой в Киеве. Потом певица перевезла их в Болгарию. На этот раз певица с дочкой пошла на пляж. Она сняла видео с наследницей, которая решила процитировать ей фразы из мультфильма «Корпорация монстров».
Певица Лолита с дочкой. Фото: соцсети
«Я была кем-угодно: мамулей, братаном, но президентом охрипших монстров я еще не была. Мы первый раз пришли с Евочкой на пляж. Я море давно не видела», – заявила она.
«Мое море! P. S. Сняла, потом пересмотрела. Не стала искать позу, в которой нет морщин на груди. Главное, что молодость без фильтра (это я про Евасика)», – написала певица.
Поклонники отметили, что Ева похожа на свою маму. Многие не верят, что ей уже 25 лет. Ранее Лолита рассказала, что у ее наследницы есть проблемы из-за недоношенности. Также она рассказывала, что у Евы
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