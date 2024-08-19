Алексей Чумаков показал, как целует ножки своим дочкам и жене Юлии Ковальчук: «Счастье»

А на днях Чумаков решил выложить трогательное видео с отдыха. Он лежал на полу у бассейна. Сначала к нему подошла годовалая Алисия в памперсах. Он стал целовать ее пухлые ножки. Потом певец зацеловал изящные ступни старшей дочки. А после этого в кадре оказалась уже Юлия, которая элегантно согнула ступню.
«Счастье», – поставил хэштег артист.
Поклонники пришли в восторг. Им редко удается увидеть детей звездной пары. «Тот момент, когда мужчина у ног своих любимых женщин и он от этого еще прекраснее и сильнее», – отметила ludmila_uvarova. «Любовь к своим девчонкам», – написала anastasiya_from_sochi. «Как же здорово когда муж и отец целует своих детишек и любимую женщину», – заявила annyshkasidorova.
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