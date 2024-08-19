Алексей Чумаков показал, как целует ножки своим дочкам и жене Юлии Ковальчук: «Счастье»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Алексей Чумаков выложил умилительное семейно видео.

Алексей Чумаков продолжает выступать на сцене. Он является популярным исполнителем. Артист давно счастлив в браке с Юлией Ковальчук. Пара уже почти 11 лет вместе. У них растет дочка Амелия, которой в октябре исполнится семь лет. До сих пор супруги предпочитают скрывать свою наследницу. А летом 2023 года у них родилась еще одна дочка Алисия. Паре удавалось до последнего скрывать беременность. Теперь они оберегают еще одну наследницу.

А на днях Чумаков решил выложить трогательное видео с отдыха. Он лежал на полу у бассейна. Сначала к нему подошла годовалая Алисия в памперсах. Он стал целовать ее пухлые ножки. Потом певец зацеловал изящные ступни старшей дочки. А после этого в кадре оказалась уже Юлия, которая элегантно согнула ступню.

Алексей Чумаков целует Алисию. Фото: соцсети Алексея Чумакова

«Счастье», – поставил хэштег артист.

Поклонники пришли в восторг. Им редко удается увидеть детей звездной пары. «Тот момент, когда мужчина у ног своих любимых женщин и он от этого еще прекраснее и сильнее», – отметила ludmila_uvarova. «Любовь к своим девчонкам», – написала anastasiya_from_sochi. «Как же здорово когда муж и отец целует своих детишек и любимую женщину», – заявила annyshkasidorova.

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Алексей Чумаков с дочкой Амелией. Фото: соцсети Алексея Чумакова

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