93-летний актер Иван Краско не может самостоятельно передвигаться

Иван Краско в последние годы редко появляется на сцене. В 2018 году он развелся с молодой женой Натальей Шевель.. А теперь уже два года рядом с артистом находится его помощница Дарья Пашкова . На днях она сопровождала Ивана Краско на открытии выставки Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге.

Актер с трудом передвигался, сообщает SPB.KP.RU. Его подвезли ко входу на машине, а потом его под руку вела помощница. Почти весь вечер Иван Краско сидел в кресле, а встал только, когда здоровался с Никасом Сафроновым. По словам Дарьи, между ними только дружеские отношения. А артист рассказал, как себя чувствует.

«Чувствую себя соответственно возрасту. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Сегодня нашел силы прийти на мероприятие к Никасу Сафронову. Давно его знаю, он мой большой друг. Когда он позвонил и позвал, было очень приятно», — поделился Иван Краско.