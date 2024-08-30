Как Бородина, Гагарина и другие звезды одевались на торжественную линейку своих детей

Ксения Бородина дочек в школу одевает быстро, так как в частной гимназии можно носить только форму определенного образца. Сама телеведущая выбирает одежду дорогих брендов. Но похожий удачный комплект легко можно подобрать и по демократичной цене. Главный герой здесь - пиджак. Офисный стиль - главный в осеннем сезоне. На Ксюше трендовый жакет, который уместно впишется в разные ситуации - с нарядной юбкой или брюками (как на фото) подойдет для праздника, а в офис и на презентации цвет низа должен совпадать с оттенком верха. Жакет можно сочетать с юбкой-карандашом и брюками из костюмной ткани или джинсами. Чтобы пиджак смотрелся дорого, надо помнить правила. Важно, чтобы модель не облегала, была сшита из плотной ткани, а рукава оказались прямыми, без сборок и широких манжет.