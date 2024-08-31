Комик из Кемерова Дмитрий Конышев стал победителем шоу «Последний герой» и получил 5 млн рублей

Русский сезон шоу «Последний герой» оказался особенно суровым. Некоторые участники выбывали по состоянию здоровья. Порой приходилось даже охотиться, чтобы поесть. Племена «Волков» и «Медведей» в какой-то момент объединились и каждый участник стал играть за себя. Ведущей шоу стала снова Ксения Бородина . Она следила за порядком и однажды даже спасла Николая Сердюкова от выбывания, но он смог дойти только до полуфинала, а потом покинул шоу, не пройдя испытание.

В итоге боролись за приз в 5 миллионов рублей Иван Пышненко и комик из Кемерово Дмитрий Конышев. Они на рассвете встретились с ведущей в горах на Алтае. Там им пришлось босиком стоять на бревнах и опираться рукой на колышек.

«6 часов испытания!!! Ребята непоколебимы», — восхищалась Бородина.

Потом их задание было усложнено. Им нужно было убрать руку с опоры и самостоятельно держать равновесие. В итоге Пышненко проиграл, а Конышев стал победителем шоу.