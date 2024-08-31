Актер Федор Федотов не дает развод своей жене Анастасии Грибовой: «Годы абьюза — такого, что трудно вообразить!»

«Бывший давно живет своей свободной личной жизнью. Пожалуйста, я никак не препятствую, но его сторона уверяет, что наши семейные отношения продолжаются. То есть, мы живем вместе, представляете? Хотя Федя давно с другой женщиной», — призналась Анастасия.
Она заявила, что хочет положить конец лжи. По ее словам, Федор тянет время из-за финансовой части вопросов.
«Я столкнулась с годами «сказочного» абьюза — такого, что трудно вообразить. Со стороны все выглядело и правда, как в сказке… «Я никогда не проигрываю, Настенька», — сказал он мне на днях. Но я не играю ни в какие игры!» — отметила она.
По словам Грибовой, ее дочка не должна страдать в этой ситуации. Она недоумевает почему Федотов обвиняет ее во всем и заявляет, что она лишает ребенка отца.
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