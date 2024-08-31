Актер Федор Федотов не дает развод своей жене Анастасии Грибовой: «Годы абьюза — такого, что трудно вообразить!»

Федор Федотов является известным актером. Он состоит в отношениях с однокурсницей Анастасией Грибовой. Примечательно, что они сыграли свадьбу в 2021 году, а спустя год у них родилась дочка. Они демонстрировали семейную идиллию в соцсетях. Но теперь Грибова прервала молчание и публично объявила, что в декабре рассталась с артистом. Она заявила, что больше не хочет притворяться. По словам жены Федотова, она знает об его изменах и свои слова может доказать.

«Бывший давно живет своей свободной личной жизнью. Пожалуйста, я никак не препятствую, но его сторона уверяет, что наши семейные отношения продолжаются. То есть, мы живем вместе, представляете? Хотя Федя давно с другой женщиной», — призналась Анастасия.

Она заявила, что хочет положить конец лжи. По ее словам, Федор тянет время из-за финансовой части вопросов.

«Я столкнулась с годами «сказочного» абьюза — такого, что трудно вообразить. Со стороны все выглядело и правда, как в сказке… «Я никогда не проигрываю, Настенька», — сказал он мне на днях. Но я не играю ни в какие игры!» — отметила она.

По словам Грибовой, ее дочка не должна страдать в этой ситуации. Она недоумевает почему Федотов обвиняет ее во всем и заявляет, что она лишает ребенка отца.

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