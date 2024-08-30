В Санкт-Петербурге избита падчерица футболиста Андрея Аршавина

Неприятный инцидент с участием падчерицы известного футболиста Андрея Аршавина , 13-летней дочери бывшей жены спортсмена Алисы Казьминой произошел в одном из ТЦ Санкт-Петербурга.

13-летняя девочка и ее подруги довольно шумно вели себя в помещении Торгово-развлекательного комплекса. Компании сделал замечание 51-летний мужчина. Но подростки никак не отреагировали на просьбу вести себя корректнее.

Тогда мужчина решил проучить дерзких девчонок. Он погнался за ними. Поймать удалось именно дочь Алисы Казьминой. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые стали достоянием общественности, видно, как мужчина ногами избивает 13-летнюю девочку.

Сообщается, что он даже пытался ее душить в порыве гнева. Если бы не вмешательство женщины, которая охладила пыл разгневанного мужчины, неизвестно, чем бы все закончилось.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Пока же, дело, как минимум, пахнет скандалом. Не исключено, что может обернуться и уголовным делом. Избиение несовершеннолетних незаконно, как бы те себя не вели.

По материалам телеграм-канала Baza