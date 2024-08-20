Олег Шепс признался, что популярность повлияла на них с братом: «Он стал более серьезно ко мне относиться»

Олег Шепс недавно стал судьей в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Он признался, что этот опыт для него стал новым и оставил хорошие впечатления. Экстрасенс в эфире «Утро. ТНТ» признался, что чувствовал ответственность, давая оценку участникам, проходящим испытания. От него зависело, кто может покинуть проект. На этот раз Олег признался, что примет участие в «Битве Сильнейших», так как до сих пор не чувствует себя полноценным победителем.

Ведущий Максим Васильчук отметил, что между Олегом и его братом Александром ранее был конфликт. В ответ Шепс признался, что между ними были разногласия и в обычной жизни. По его словам, между ними всегда было соперничество. Также экстрасенс добавил, что потом все поменялось.

«Он стал более серьезно ко мне относиться и стал воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега. Хотя, он пытается подтрунивать, подшучивать, но все это уже с годами тренировок я могу парировать. Несмотря, на все такое соперничество, конкуренцию в чем-то, я его безумно люблю, это мой старший брат. Я очень уважительно к нему отношусь, и он во многом был и остается для меня примером», – пояснил Олег.

К слову, также он заговорил о личной жизни. Сердце экстрасенса еще не занято. Однако он заявил, что ему могут понравится такие девушки, как Оля Серябкина или Катя Кищук.

Напомним, что шоу «УТРО.ТНТ» выходит каждый день по будням с 6:00 до 8:00.