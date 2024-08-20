Олег Шепс признался, что популярность повлияла на них с братом: «Он стал более серьезно ко мне относиться»

Ведущий Максим Васильчук отметил, что между Олегом и его братом
«Он стал более серьезно ко мне относиться и стал воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега. Хотя, он пытается подтрунивать, подшучивать, но все это уже с годами тренировок я могу парировать. Несмотря, на все такое соперничество, конкуренцию в чем-то, я его безумно люблю, это мой старший брат. Я очень уважительно к нему отношусь, и он во многом был и остается для меня примером», – пояснил Олег.
К слову, также он заговорил о личной жизни. Сердце экстрасенса еще не занято. Однако он заявил, что ему могут понравится такие девушки, как Оля Серябкина или Катя Кищук.
Напомним, что шоу «УТРО.ТНТ» выходит каждый день по будням с 6:00 до 8:00.
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