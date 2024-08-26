Борис Смолкин признался, что отец Ивана Урганта жаловался на телефонных мошенников

«Все для того, чтобы получить изображение лица», — посетовал Смолкин SPB.KP.RU.
Ургант заявил коллеге по цеху, что у него почти каждый день бывают звонки от аферистов.
«Всей стране звонят, страна разделилась на мошенников и тех, кому они звонят. Я стараюсь их не раздражать. Говорю: «Спасибо, я в ваших услугах не нуждаюсь». Все же понятно, когда говорят: «Вы забыли сделать флюорографию в поликлинике №493», а я даже не знаю такую», — пояснил актер.
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