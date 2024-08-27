Елена Воробей рассказала, что ее дочке сделали операцию на челюсти: «Есть может только через шприц»

Елена Воробей уже давно стала известной персоной. Она вырастила дочку Софию, которой сейчас 21 год. Шесть лет назад ей сделали операцию в Германии. Тогда хирурги поработали с ее позвоночником, чтобы убрать сколиоз. А на днях юмористка снова сообщила, что ее наследница оказалась в больнице. Артистка держала ее за руку после операции.

Примечательно, что сначала она не раскрыла подробности произошедшего. Теперь звезда рассказала, что ее дочке распилили кости лица, а затем изменили их положение с помощью специальных шурупов.

По словам Воробей, эта операция была необходима, так как иначе был высокий риск инфаркта. Она подчеркнула, что София решилась на хирургическое вмешательство. Теперь ей предстоит длительная реабилитация.

«Сонечка уже не в больнице, говорить не может, есть может только через шприц и только жидкую пищу. Мне посоветовали взять в аптеке белковый комплекс. Одними детскими пюрешками силы не восстановить. Первые трое суток были самые ужасные», — поделилась звезда.

Она отметила, что первая ночь была особенно сложной. Елена проснулась, так как ее наследница стала задыхаться. Она отправилась в аптеку, чтобы помочь Софии.