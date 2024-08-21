Елена Воробей сообщила, что ее дочке сделали операцию: «Эти часы ожидания казались бесконечными!»

Елена Воробей уже много лет выступает на сцене. Она несколько раз состояла в браке. У нее есть одна дочка София Лебенбау. Она в детстве много болела. А в 2018 году в немецкой клинике ей сделали операцию на позвоночнике, чтобы убрать сколиоз. Воробей во всем поддерживает наследницу. Оказалось, что накануне девушке снова сделали операцию. Пока подробности неизвестны. Артистка была рядом с ней, держала ее за руку.

Звезда рассказала о том, что София находится в руках врачей. Она за нее переживает. Однако операция уже сделана, и теперь нужно только ждать результат.