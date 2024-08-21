Елена Воробей сообщила, что ее дочке сделали операцию: «Эти часы ожидания казались бесконечными!»

Звезда рассказала о том, что София находится в руках врачей. Она за нее переживает. Однако операция уже сделана, и теперь нужно только ждать результат.
«Доченька, скорейшего восстановления тебе, солнышко мое. Любим тебя и знаем, что ты в надежный профессиональных руках! Вчера эти часы ожидания во время операции и после казались бесконечными! Но все уже позади. Только позитивный настрой», — написала артистка.
Поклонники поддержали Елену. Многие восхитились тем, какая она мама. Другие отметили, что дочка юмористки очень сильная.
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