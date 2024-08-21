Елена Воробей сообщила, что ее дочке сделали операцию: «Эти часы ожидания казались бесконечными!»

Елена Воробей. Фото: Global Look Press

Елена Воробей поддерживает единственную дочку, у которой проблемы со здоровьем.

Елена Воробей уже много лет выступает на сцене. Она несколько раз состояла в браке. У нее есть одна дочка София Лебенбау. Она в детстве много болела. А в 2018 году в немецкой клинике ей сделали операцию на позвоночнике, чтобы убрать сколиоз. Воробей во всем поддерживает наследницу. Оказалось, что накануне девушке снова сделали операцию. Пока подробности неизвестны. Артистка была рядом с ней, держала ее за руку.

Звезда рассказала о том, что София находится в руках врачей. Она за нее переживает. Однако операция уже сделана, и теперь нужно только ждать результат.

Елена Воробей поддержала дочку. Фото: соцсети Елены Воробей

«Доченька, скорейшего восстановления тебе, солнышко мое. Любим тебя и знаем, что ты в надежный профессиональных руках! Вчера эти часы ожидания во время операции и после казались бесконечными! Но все уже позади. Только позитивный настрой», — написала артистка.

Поклонники поддержали Елену. Многие восхитились тем, какая она мама. Другие отметили, что дочка юмористки очень сильная.

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Елена Воробей засняла дочку. Фото: соцсети Елены Воробей

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