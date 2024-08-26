Вдова Юрия Шатунова с подросшими дочкой и сыном прилетела на Мальдивы

Светлана Шатунова пережила смерть мужа в 2022 году. Юрий Шатунов не смог пережить обширный инфаркт. У него остались дети: сын Дэннис и дочка Эстелла. Семья артиста живет в Германии. Они иногда приезжают в Россию, чтобы побывать на могиле отца. В этом году Светлана особенно переживала за старшего наследника, так как он окончил школу и поступил в вуз. А теперь перед началом учебного года она решила устроить семейный отпуск.

Вдова Шатунова поехала на Мальдивы. Она поделилась кадрами с детьми в соцсетях. Светлана поднялась на борт самолета с Дэннисом, который уже стал совсем взрослым. А 11-летняя Эстелла с улыбкой позировала вместе со стюардессой.