Вдова Юрия Шатунова с подросшими дочкой и сыном прилетела на Мальдивы

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Светлана Шатунова решила отправиться на отдых с наследниками.

Светлана Шатунова пережила смерть мужа в 2022 году. Юрий Шатунов не смог пережить обширный инфаркт. У него остались дети: сын Дэннис и дочка Эстелла. Семья артиста живет в Германии. Они иногда приезжают в Россию, чтобы побывать на могиле отца. В этом году Светлана особенно переживала за старшего наследника, так как он окончил школу и поступил в вуз. А теперь перед началом учебного года она решила устроить семейный отпуск.

Вдова Шатунова поехала на Мальдивы. Она поделилась кадрами с детьми в соцсетях. Светлана поднялась на борт самолета с Дэннисом, который уже стал совсем взрослым. А 11-летняя Эстелла с улыбкой позировала вместе со стюардессой.

Светлана Шатунова с детьми. Фото: соцсети Светланы Шатуновой

Дочь певца предстала в белом кроп-топе и классических голубых джинсах. А ее брат предпочел черный тотал-лук из футболки и узких джинсов. Поклонники осыпали их комплиментами. Многие отметили, что наследники Шатунова стали взрослее. По мнению фанатов, сын пошел в отца, а дочка — в маму.

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