Вдова Юрия Шатунова с подросшими дочкой и сыном прилетела на Мальдивы

Вдова Шатунова поехала на Мальдивы. Она поделилась кадрами с детьми в соцсетях. Светлана поднялась на борт самолета с Дэннисом, который уже стал совсем взрослым. А 11-летняя Эстелла с улыбкой позировала вместе со стюардессой.
Светлана Шатунова с детьми. Фото: соцсети Светланы Шатуновой
Дочь певца предстала в белом кроп-топе и классических голубых джинсах. А ее брат предпочел черный тотал-лук из футболки и узких джинсов. Поклонники осыпали их комплиментами. Многие отметили, что наследники Шатунова стали взрослее. По мнению фанатов, сын пошел в отца, а дочка — в маму.
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