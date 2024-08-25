Стас Михайлов готов приезжать на корпоративы только вместе с женой Инной

В числе требований 55-летнего певца Стаса Михайлова для тех, кто приглашает его на корпоративы, приезд его на мероприятие исключительно в сопровождении жены Инны Михайловой .

Для себя и супруги Стас Михайлов требует представить президентский люкс площадью не менее 80 квадратных метра. Гонорар за выступление Стаса Михайлова составляет 8, 5 миллионов рублей. Именно за такую сумму он готов петь для своих разгоряченных поклонниц.

Что касается питания, то в отеле должны быть свежие фрукты и ягоды, две бутылки кефира, сухофрукты, 10 бутылок воды Evian или Vittel.

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Требования к еде и питью заметно меняются непосредственно перед выходом Стаса Михайлова на сцену. Список явств в гримерке поражает воображение. Здесь должны быть коньяк Hennessy, шампанское Ruinart Blanc de Blanc или Rose, конфеты Raffaello или Ferrero Rocher, три мясные тарелки и по одной сырной и рыбной, банка красной икры, хлеб с маслом.

Передвигаться Стас Михайлов предпочитает на машинах от немецких производителей.

По материалам телеграм-канала SHOT