Рэпер Тимати заявил о готовности к браку: «В самом ближайшем обозримом будущем»

Рэпер Тимати непрозрачно намекнул на готовность сделать предложение руки и сердце своей нынешней избраннице, модели Валентине Ивановой. С девушкой 41-летний музыкант встречается уже больше двух лет.

Валентину Иванову тепло приняла мама Тимати Симона Юнусова , а для музыканта ее одобрение — важный момент.

Рэпер Тимати заявил, что он уже нагулялся и готов к принятию важного и ответственного решения. Музыкант признался, что раньше не спешил вступать в брак, потому что всегда хотел, чтобы это было раз и навсегда. А предыдущие его дамы сердца не внушали ему уверенности в том, что с ними можно прожить долго и счастливо.

«Думаю, в текущий момент ментально я более чем готов к тому, чтобы сделать все правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем…» — заявил рэпер Тимати .

Напомним, у рэпера Тимати двое детей от разных женщин, с которыми музыканта связывали длительные отношения. Дочку ему родила модель Алена Шишкова , а сына — модель Анастасия Решетова .

По материалам шоу «Натальная карта» от Medium Quality и «VK Видео»