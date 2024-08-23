Рэпер Тимати заявил о готовности к браку: «В самом ближайшем обозримом будущем»
Рэпер Тимати заявил, что нагулялся. Фото: Global Look Press
Рэпер Тимати сделал заявление, которое очень понравится его девушке Валентине Ивановой.
Рэпер Тимати непрозрачно намекнул на готовность сделать предложение руки и сердце своей нынешней избраннице, модели Валентине Ивановой. С девушкой 41-летний музыкант встречается уже больше двух лет.
Валентину Иванову тепло приняла мама ТиматиСимона Юнусова, а для музыканта ее одобрение — важный момент.
Рэпер Тимати заявил, что он уже нагулялся и готов к принятию важного и ответственного решения. Музыкант признался, что раньше не спешил вступать в брак, потому что всегда хотел, чтобы это было раз и навсегда. А предыдущие его дамы сердца не внушали ему уверенности в том, что с ними можно прожить долго и счастливо.
«Думаю, в текущий момент ментально я более чем готов к тому, чтобы сделать все правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем…» — заявил рэпер Тимати.