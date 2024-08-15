Тимати отпраздновал свой день рождения с дочкой, сыном и мамой на побережье океана в Намибии

Тимати. Фото: соцсети Тимати

Рэпер Тимати улетел в Южную Африку с семьей.

Тимати 15 августа отмечает свой день рождения. Он, как обычно, решил провести этот день вдали от дома. Рэпер приехал в Южную Африку. Он занимается серфингом на Берегу Скелетов в Намибии. Оказалось, что с собой артист привез маму Симону Юнусову, а также детей: дочку Алису от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой. В соцсети артист выложил трогательные кадры. Наследники принесли ему торт со свечкой прямо на пляж.

На видео Тимати задувает огонек и обнимает детей. Он при этом только искупался в океане. С ним отдыхает и его молодая возлюбленная Валя Иванова.

Тимати с детьми. Фото: соцсети Тимати

Поклонники поздравили рэпера. Многие отметили, что восхищаются тем, как он относится к своей семье.

Примечательно, что в последнее время Валя стала реже появляться на фото с Тимати. Фанаты беспокоятся, что пара скоро расстанется.

Артист ни разу не был женат. В 41 год он развивает свой бизнес, путешествует по всему миру и занимается серфингом на самых отдаленных берегах.

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