Тимати отпраздновал свой день рождения с дочкой, сыном и мамой на побережье океана в Намибии

Тимати 15 августа отмечает свой день рождения. Он, как обычно, решил провести этот день вдали от дома. Рэпер приехал в Южную Африку. Он занимается серфингом на Берегу Скелетов в Намибии. Оказалось, что с собой артист привез маму Симону Юнусову, а также детей: дочку Алису от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой . В соцсети артист выложил трогательные кадры. Наследники принесли ему торт со свечкой прямо на пляж.

На видео Тимати задувает огонек и обнимает детей. Он при этом только искупался в океане. С ним отдыхает и его молодая возлюбленная Валя Иванова.