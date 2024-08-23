Солистка группы «Фабрика» Девятова о пропаже сына: «Это был протест»

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова рассказала журналистам о неприятной истории, которая изрядно помотала ей нервы. Не так давно пропал ее восьмилетний сын.

Певица была вынуждена обратиться в полицию, поскольку самостоятельные поиски ребенка результатов не дали. Правоохранители вернули восьмилетнего беглеца родителям довольно быстро.

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Валерия Девятова и ее муж с пониманием отнеслись к демаршу своего отпрыска и не стали его наказывать за побег.

«Это был своего рода протест. Он хотел быстрее добраться на море, и побежал на пруд, где его потом и нашли», — поделилась Валерия Девятова.

Напомним, у певицы трое детей — два сына и дочка, которая родилась в конце 2022 года.