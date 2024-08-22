Группа «Фабрика» пришла на премьеру без Ирины Тоневой: «У нас все хорошо с составом»
Ирина Тонева, Валерия Девятова и Мария Гончарук. Фото: Global Look Press
Вместо Ирины Тоневой на показе фильма «Подростки: первая любовь» на красной дорожке появилась другая вокалистка.
Группа «Фабрика» уже много лет выступает на сцене. В свое время коллектив был очень популярны. Потом состав группы стал меняться. Екатерина Москалева пришла на смену Марии Гончарук, которая забеременела от Дмитрия Хрусталева, и ушла в декрет. Примечательно, что Валерия Девятова пришла в группу в 2021 году и заменила Александру Попову. А вот Ирина Тонева остается неизменно солисткой уже 22 года.
Накануне в Москве прошла премьера фильма «Подростки: первая любовь». Группа «Фабрика» вышла на красную дорожку, но без Тоневой. Компанию певицам составила кудрявая блондинка.
Некоторые гости ее узнали, так как девушка — солистка группы «Soprano Турецкого» Тамара Мадебадзе.
«У нас все хорошо с составом. Ира Тонева просто еще в отпуске пару дней, а мы уже вернулись. Здесь сейчас две группы, а не одна: «Фабрика» и «Soprano Турецкого». Мы дружим коллективами. Все отлично!» — пояснила Девятова, пишет «МК».