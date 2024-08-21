Сын Бари Алибасова рассказал, что у продюсера с молодой женой-сиделкой кипят страсти: «У меня к ним дикая зависть»

Бари Алибасов уже давно стал известным продюсером. Он создал группу « На-На », которая продолжает блистать на сцене. В последнее время у него часто возникают проблемы со здоровьем. Однако заботится о нем не сын Бари-младший, а жена Елена, которая раньше была его сиделкой. Не так давно Алибасов пережил инсульт, поэтому ему требуется забота и внимание. Наследник продюсера решил впервые рассказать о том, как Алибасов живет с молодой супругой.

Он заверил, что его отец наконец-то счастлив.

«Постоянно к ним приезжаю, и у меня к ним дикая зависть. Ни в одном из моих предыдущих девяти браков не было так хорошо, как у папы в восьмом. Если я скажу, что идиллия — это будет плевок в сторону красоты их отношений. Там кипят страсти, и причем исключительно позитивные», — заявил Бари-младший.

Также он заявил, что Елена является инженером и умеет делать из золотой фольги шапочки в виде корабликов. По его словам, таким способом они пытаются помочь Алибасову, у которого раньше были шумы в голове, помогающие ему писать песни. Однако теперь у него пропала творческая искра.

«Недавно папа начал жаловаться уже на то, что шумы в его голове прошли. В итоге он перестал писать смешные посты в соцсетях», — рассказал сын звезды « МК ».