Лопырева высказалась о разводе Лопес и Аффлека: «Слишком хороша для него и он это осознает»

Дженнифер Лопес долгое время не могла обрести счастье в личной жизни. Она в 2022 году сыграла свадьбу с Беном Аффлеком. Певица не скрывала, что для это воссоединение стало большой радостью. Но спустя время поклонники заметили, что избранник актрисы стал грустным. Во время совместных выходов в свет у актера не было улыбки. Казалось, что происходящее его угнетает. И вот с апреля ходили слухи, что пара рассталась. 20 августа Лопес подала на развод. Она сделала это в годовщину свадьбы.

Ситуацию прокомментировала Виктория Лопырева . Российская телеведущая и модель живет в Дубае. Она часто оказывается в светской тусовке. Блондинка вспомнила, что Дженнифер была счастлива, когда впервые закрутила роман с Беном. По ее мнение, их второй роман был обречен на провал.

«Казалось, что их возвращение их пары — это ее закрытый гештальт. Да, почему-то именно ее… в его взгляде не читалось искры, но с другой с другой стороны — внешность обманчива. Короче мне было очевидно, что ей эти отношения нужны больше, чем ему, хотя по факту должно быть ровно наоборот. Джей Ло — красотка, работяга и просто невероятная женщина… Как будто слишком хороша для него и он это осознает. Не тянет Бен масштаб ее личности — мое субъективное мнение», — высказалась звезда.