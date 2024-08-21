Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком в годовщину свадьбы

Дженнифер Лопес два года прожила в браке с Беном Аффлеком. Они воссоединились спустя много лет, сыграли роскошную свадьбу и вместе путешествовали. Но потом поклонники стали замечать, что у актера постоянно нет настроения. Когда Бен выходил с супругой в свет, то выглядел несчастным. И вот уже несколько месяцев ходят слухи о том, что супруги расстались. Зарубежные СМИ сообщали, что Аффлек переехал в отдельный дом и снова стал употреблять алкоголь .

И 21 августа стало известно, что Лопес все же подала на развод. Примечательно, что она это сделала 20 августа — во вторую годовщину их свадьбы. Певица указала 26 апреля в качестве даты расставания с актером. Отмечается, что артистка обратилась в суд без адвокатов. Оказалось, что супруги не заключали брачный контракт.

Ранее они выставили на продажу особняк за 68 миллионов долларов, который вместе купили год назад за 60 млн. Для Дженнифер ударом стало, когда Бен решил купить себе дом. Это означало, что спасать брак он не намерен. Почти все лето они провели поодиночке. Адвокатов супруги не нанимали, предпочитая общаться через своих менеджеров, сообщает Daily Mail.