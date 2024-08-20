Саша Савельева показала Кирилла Сафонова на пляже с подросшим сыном: «Вот она, настоящая жизнь»

Саша Савельева. Фото: Global Look Press

Певица Саша Савельева призналась, что переживает сложный период и хочет плакать.

Саша Савельева уже 14 лет состоит в отношениях с Кириллом Сафоновым. Примечательно, что певица вместе с ним живет в Израиле, но иногда приезжает в Россию, чтобы дать концерты. У пары есть сын Леон, которому пять лет. Артистка предпочитает скрывать малыша. Супруги не показывают его лицо. По словам Саши, она не хочет показывать наследника пока он сам не попросит об этом. Этим летом звездная семья находится в Израиле.

Накануне певица выложила кадры, на которых заснял Сафонова с подросшим сыном на пляже. Артистка призналась, что переживает сложный период, но семья не дает ей унывать.

Кирилл Сафонов с сыном. Фото: соцсети Саши Савельевой

«Как хорошо, что есть те, кто тебя всегда поддержат. Достаточно присутствия и обнимашек. Когда у тебя был такой эмоционально сложный день, что хочется плакать от бессилия. А потом ты видишь эту картинку. Вдыхаешь запах моря. И все кажется уже не таким ужасным. Ты думаешь – вот же она, настоящая жизнь, остальное я точно преодолею, несмотря ни на какие черные «флаги в море», – заявила Саша.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Леон. Многие отметили, что мальчик быстро растет.

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