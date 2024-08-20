Саша Савельева показала Кирилла Сафонова на пляже с подросшим сыном: «Вот она, настоящая жизнь»

Саша Савельева уже 14 лет состоит в отношениях с Кириллом Сафоновым . Примечательно, что певица вместе с ним живет в Израиле, но иногда приезжает в Россию, чтобы дать концерты. У пары есть сын Леон , которому пять лет. Артистка предпочитает скрывать малыша. Супруги не показывают его лицо. По словам Саши, она не хочет показывать наследника пока он сам не попросит об этом. Этим летом звездная семья находится в Израиле.

Накануне певица выложила кадры, на которых заснял Сафонова с подросшим сыном на пляже. Артистка призналась, что переживает сложный период, но семья не дает ей унывать.