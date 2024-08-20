Саша Савельева показала Кирилла Сафонова на пляже с подросшим сыном: «Вот она, настоящая жизнь»

Накануне певица выложила кадры, на которых заснял Сафонова с подросшим сыном на пляже. Артистка призналась, что переживает сложный период, но семья не дает ей унывать.
«Как хорошо, что есть те, кто тебя всегда поддержат. Достаточно присутствия и обнимашек. Когда у тебя был такой эмоционально сложный день, что хочется плакать от бессилия. А потом ты видишь эту картинку. Вдыхаешь запах моря. И все кажется уже не таким ужасным. Ты думаешь – вот же она, настоящая жизнь, остальное я точно преодолею, несмотря ни на какие черные «флаги в море», – заявила Саша.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Леон. Многие отметили, что мальчик быстро растет.
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