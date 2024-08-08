Саша Савельева побывала на могиле племянника Кирилла Сафонова: «Уже год, как тебя нет с нами»

Саша Савельева. Фото: Global Look Press

Жена Кирилла Сафонова с семьей почтила память Никиты.

Саша Савельева давно живет на две страны. Она регулярно летает в Израиль, где у Кирилла Сафонова есть родные. Пара также возит с собой сына Леона. Певица делится кадрами из поездок. На днях был грустный день для семьи актера. Прошел год со дня смерти его племянника Никиты. Саша Савельева в соцсети опубликовала фото с кладбища. Она показала, как выглядит могила племянника артиста. На его памятнике написаны трогательные слова.

«Душам и сердцам человеческим — света и чувств всяческих. С любовью, Никита Сафонов», гласит надпись.

«06.08.23. Уже год… как тебя нет с нами», отметила Савельева.

Могила племянника Кирилла Сафонова. Фото: соцсети Саши Савельева

Напомним, что родственник Кирилла Сафонова болел. У него была болезнь Дюшенна. Из-за этого у него началась прогрессирующая мышечная дистрофия. А еще заболевание спровоцировало разные другие нарушения: костно-суставные, психологические и сердечно-сосудистые.

У Никиты была жена и две дочери. И даже когда у него работал только один палец и сердце функционировало только на 10%, он трудился переводчиком и даже сочинял стихи.

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