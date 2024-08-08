Саша Савельева побывала на могиле племянника Кирилла Сафонова: «Уже год, как тебя нет с нами»

Напомним, что родственник Кирилла Сафонова болел. У него была болезнь Дюшенна. Из-за этого у него началась прогрессирующая мышечная дистрофия. А еще заболевание спровоцировало разные другие нарушения: костно-суставные, психологические и сердечно-сосудистые.

У Никиты была жена и две дочери. И даже когда у него работал только один палец и сердце функционировало только на 10%, он трудился переводчиком и даже сочинял стихи.