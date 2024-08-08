Саша Савельева побывала на могиле племянника Кирилла Сафонова: «Уже год, как тебя нет с нами»

Саша Савельева давно живет на две страны. Она регулярно летает в Израиль, где у Кирилла Сафонова есть родные. Пара также возит с собой сына Леона. Певица делится кадрами из поездок. На днях был грустный день для семьи актера. Прошел год со дня смерти его племянника Никиты.
«Душам и сердцам человеческим — света и чувств всяческих. С любовью, Никита Сафонов», — гласит надпись.
«06.08.23. Уже год… как тебя нет с нами», — отметила Савельева.
Могила племянника
Напомним, что родственник
У Никиты была жена и две дочери. И даже когда у него работал только один палец и сердце функционировало только на 10%, он трудился переводчиком и даже сочинял стихи.
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