Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Прекрасное событие в российском фигурном катании свершилось в
Пара поделилась кадрами с бракосочетания. В ЗАГСе невеста предстала в платье в пол, без фаты, но с копной огненно-рыжих волос. Александра Трусова призналась, что взяла фамилию мужа.
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Макар Игнатов и Александра Трусова в день свадьбы. Фото: скрин видео соцсети
«Теперь Александра Игнатова», — сообщила бывшая Трусова в микроблоге.
Свадьбу пара устроила в старинной
Напомним, Макар Игнатов сделал Александре Трусовой предложение в июне этого года во время прогулки по Санкт-Петербургу. Были Белые ночи, Саша Трусова любовалась разводом мостов над Невой и в этот прекрасный момент получила от возлюбленного заветное колечко.
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