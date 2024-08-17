Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Прекрасное событие в российском фигурном катании свершилось в эту субботу, 17 августа . Поженились прославленные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов.

Пара поделилась кадрами с бракосочетания. В ЗАГСе невеста предстала в платье в пол, без фаты, но с копной огненно-рыжих волос. Александра Трусова призналась, что взяла фамилию мужа.