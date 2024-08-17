Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Александра Трусова и Макар Игнатов. Фото: соцсети Александры Трусовой

Макар Игнатов и Александра Трусова 17 августа стали мужем и женой.

Прекрасное событие в российском фигурном катании свершилось в эту субботу, 17 августа. Поженились прославленные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов.

Пара поделилась кадрами с бракосочетания. В ЗАГСе невеста предстала в платье в пол, без фаты, но с копной огненно-рыжих волос. Александра Трусова призналась, что взяла фамилию мужа.

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Макар Игнатов и Александра Трусова в день свадьбы. Фото: скрин видео соцсети

«Теперь Александра Игнатова», — сообщила бывшая Трусова в микроблоге.

Свадьбу пара устроила в старинной подмосковной усадьбе, куда пригласила самых близких.

Напомним, Макар Игнатов сделал Александре Трусовой предложение в июне этого года во время прогулки по Санкт-Петербургу. Были Белые ночи, Саша Трусова любовалась разводом мостов над Невой и в этот прекрасный момент получила от возлюбленного заветное колечко.

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