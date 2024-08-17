Муж погибшей 37-летней актрисы Малого театра Васильевой: «Не пойму, что ее нет»

О трагической смерти 37-летней актрисы Малого театра Екатерины Васильевой стало известно накануне. Родные артистки не раскрывают деталей ее ухода из жизни.

Супруг Екатерины Васильевой, актер Дмитрий Воронин рассказал, что смерть жены он не связывает с недавними родами или какой-то болезнью. Дмитрий Воронин сделал акцент на том, что Екатерина Васильева очень любила жизнь, мечтала о домике в Италии и обожала дочку Василису, которой всего пять месяцев.

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Малышку супруги ждали долгих девять лет. Именно столько они прожили в браке. Дмитрий Воронин признался, что еще не осознал масштабы свалившегося на него горя.

«И даже не пойму, что ее нет. Все в одночасье произошло», — поделился Воронин.

Он уточнил, что дочку будет воспитывать сам.