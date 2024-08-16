Старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова почтила ее память: «Семь лет без мамы»

Шестнадцатое августа — скорбная дата для семьи актрисы и режиссера Веры Глаголевой и всех, кто ее знал и любил. В 2017-м году Веры Глаголевой не стало, она скончалась в 61 год после борьбы с онкологическим заболеванием.

Дочери Веры Глаголевой 16 августа почтили память актрисы публично. Они решили напомнить поклонникам о своей скорби. Настасья Шубская и Анна Нахапетова разместили публикации в своих микроблогах, в которых признались, что им тяжело без мамы.

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«Нам всегда будет тебя не хватать… Семь лет без мамы», — написала Анна Нахапетова под снимком Веры Глаголевой , который опубликовала в соцсети.