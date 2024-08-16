Старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова почтила ее память: «Семь лет без мамы»
Вера Глаголева. Фото: Global Look Press
Актрисы и режиссера Веры Глаголевой не стало семь лет назад.
Шестнадцатое августа — скорбная дата для семьи актрисы и режиссера Веры Глаголевой и всех, кто ее знал и любил. В 2017-м году Веры Глаголевой не стало, она скончалась в 61 год после борьбы с онкологическим заболеванием.
Дочери Веры Глаголевой 16 августа почтили память актрисы публично. Они решили напомнить поклонникам о своей скорби. Настасья Шубская и Анна Нахапетова разместили публикации в своих микроблогах, в которых признались, что им тяжело без мамы.
«Нам всегда будет тебя не хватать… Семь лет без мамы», — написала Анна Нахапетова под снимком Веры Глаголевой, который опубликовала в соцсети.
Настасья Шубская сделала репост этой публикации на своей странице. Под постом тут же появились скорбные комментарии. Поклонники Веры Глаголевой пишут о том, каким удивительным, светлым и мужественным человеком она была.