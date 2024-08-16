Бари Алибасову грозят деменция и повторный инсульт

Появилась последняя информация о состоянии здоровья 77-летнего известного продюсера Бари Алибасов а. Как сообщается, Бари Алибасов у грозят деменция и повторный инсульт.

Не так давно Бари Каримович обратился к врачам с жалобами на головокружение и звон в ушах. Медики обследовали Бари Алибасов а и диагностировали у него церебральный атеросклероз, иными словами, в сосудах мозга были обнаружены холестериновые бляшки.

Если ситуацию запустить, может развиться деменция. Есть высокий риск повторного инсульта.

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Между тем, Бари Алибасов по каким-то только ему ведомым причинам отказывается принимать препараты для стабилизации своего самочувствия. Так, ранее стало известно, что Бари Алибасов игнорирует рекомендации врачей по лечению антидепрессантами и противосудорожными препаратами.

По материалам Mash