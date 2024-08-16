Кончаловский публично обратился к Высоцкой в день рождения: «Твой поклонник и слуга»
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press
Режиссер обратился к супруге в важную дату.
Андрей Кончаловский поздравил свою жену Юлию Высоцкую очень необычными словами. В своем аккаунте в социальных сетях режиссер обратился к супруге в честь ее дня рождения. 16 августа Юлии Высоцкой исполнился 51 год. Однако брат Никиты Михалкова, как истинный джентльмен, не стал напоминать возлюбленной о ее возрасте. В его глазах она все еще остается маленькой девочкой. Напомним, что Юлия Высоцкая младше мужа на 36 лет.
«Сегодня у меня возможность на весь белый свет заявить о своей любви к восьмилетней очень рассудительной девочке по имени Лелик. Сегодня Лелику исполнилось не восемь лет, а существенно больше. Я все так же люблю этого самого старательного ребенка. Твой поклонник и слуга!» — написал Андрей Кончаловский.
Поклонники отметили, что послание получилось невероятно трогательным. И любовь режиссера к супруге видно невооруженным взглядом. Напомним, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая считаются одним из самых крепких союзов среди знаменитостей.