Глубокие морщины и нависшее веко: 56-летняя Стриженова показала себя без макияжа

Екатерина Стриженова не побоялась появиться перед своими поклонниками без макияжа. Она поделилась снимком, на котором предстала в естественном виде. В Сети тут же обратили внимание на то, что возраст ведущей особенно заметен в области вокруг глаз. Глубокие морщины и нависшее веко выдают, что в марте ей исполнилось 56 лет.

К слову, Екатерина Стриженова приехала на встречу с пластическим хирургом Эдуардом Шихирманом.

Однако теледива не рассказала, для чего она посетила врача. Возможно, супруга Александра Стриженова подумывает о каких-то операциях, чтобы подольше сохранить молодость. Но, судя по всему, ведущая основательно взялась за свою внешность. Ведь ранее она признавалась, что ей удалось похудеть на 12 килограммов. Ради еще более стройной фигуры Екатерина Стриженова отказалась от макарон и даже сахаросодержащих фруктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .