Стриженова — об американских внуках-двойняшках: «Разные по всем статьям»
Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press
Екатерина Стриженова поздравила внуков, которым исполнилось по одному году.
Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач. У нее есть дочки. Александра не так давно сыграла свадьбу со своим возлюбленным. А вот Анастасия уже давно живет в браке с Петром Грищенко. Они живут в США и растят сына Петра, которому шесть лет. А в 2023 году у супругов родились двойняшки Александр и Георгий. Телеведущая с радостью нянчится с ними, когда навещает свою дочку и зятя.
13 августа Екатерина Стриженова выложила новое фото с внуками. Она поздравила их с днем рождения. Артистка была в брюках и яркой толстовке. Она держала на руках двух подросших блондинов.
«Нам исполнился один год! Это первая двойня в нашей семье, поэтому опыта набираемся по ходу. Главное — любовь и режим, иначе перманентный хаос. Голубоглазый блондин Александр старше кареглазого Георгия всего на 6 минут, но они такие разные по всем статьям — от темперамента до вкуса. Мои мальчики дорогие, впереди большой путь, будем друг друга воспитывать!» — поделилась Екатерина Стриженова.
Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие отметили, что малыши очень похожи на своего дедушку. Другие похвалили саму телеведущую, которая в свои 56 лет выглядит моложе своих лет.