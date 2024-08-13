Стриженова — об американских внуках-двойняшках: «Разные по всем статьям»

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач. У нее есть дочки. Александра не так давно сыграла свадьбу со своим возлюбленным. А вот Анастасия уже давно живет в браке с Петром Грищенко. Они живут в США и растят сына Петра, которому шесть лет. А в 2023 году у супругов родились двойняшки Александр и Георгий. Телеведущая с радостью нянчится с ними, когда навещает свою дочку и зятя.

13 августа Екатерина Стриженова выложила новое фото с внуками. Она поздравила их с днем рождения. Артистка была в брюках и яркой толстовке. Она держала на руках двух подросших блондинов.