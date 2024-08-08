Что Алсу ежедневно говорит Яну Абрамову? Ох и чертовка! Все идет по плану

Во второй половине августа состоится очередное заседание по делу о разводе певицы Алсу Абрамовой и ее мужа Яна Абрамова. Супруги должны будут к этому времени определиться, хотят они сохранить брак или нет.

В настоящий момент Ян Абрамов настаивает на примирении, а певица не поддается на уговоры.

В то же время Алсу хорошеет день ото дня. Без всякой пластики и прочих «чудес». Удивительное дело, ведь преображаются в лучшую сторону почти все женщины. Особенно в звездной тусовке. Почему?

С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к психологу Андрею Зберовскому.

«Расставание с мужчиной, а тем более развод, всегда является вызовом для девушки, ведь это ставит под сомнение ее женскую привлекательность, ее навыки поведения, общения с мужчинами. А для сильной, уверенной в себе девушки всегда важно победить, доказать себе и другим, что не она является причиной расставания, что просто ее не оценили в должной степени, не дали ей то внимание, ту заботу, то тепло, которые она имеет право получить. Поэтому для любой девушки, женщины после расставания важно собраться силами и утереть всем нос, показать всем, что она только начинает свой большой путь, что у нее впереди много интересного. Это очень правильная линия женского поведения. Девушка должна сиять, а ее бывший мужчина должен трижды пожалеть о том, что он с ней расстался. Я, как семейный психолог, поддерживаю девушек, которые после разводов и расставаний не рыдают и не уходят в депрессию, а идут дальше, доказывая всем, что они женщины высшей лиги», — высказался психолог Зберовский.