Алена Шишкова показала, как выглядела в школьные годы до пластики: «Мы часами стояли в очередях, чтобы ухватить самое модное»

На первом фото Алена сидела за столом в школьной форме. Она была со светлыми золотистыми волосами, а ее брови были тогда тонкими. Будущая модель не красилась.
«Вспомнила, как проходила подготовка к школе раньше. Для меня это всегда было чем-то трепетным. Помню, как раньше мы часами стояли в больших очередях, чтобы ухватить себе самое красивое и модное», — написала она.
Поклонники отметили, что Шишкова раньше выглядела более естественно. Ранее она призналась, что сделала липосакцию.
«Ну совсем другой человек», — заявила player.busy.
«Такая куколка была!» — считает zarina.iminova92.
«Всегда была красивой», — высказалась baharan_izadi.
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