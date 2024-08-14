Алена Шишкова показала, как выглядела в школьные годы до пластики: «Мы часами стояли в очередях, чтобы ухватить самое модное»

Алена Шишкова. Фото: соцсети Алены Шишковой

Алена Шишкова выложила редкое фото из своего архива, снятое до отношений с Тимати.

Алена Шишкова давно занимается тем, что строит карьеру в модельной сфере. Она обладает яркой внешностью. Примечательно, что модель была в отношениях с Тимати и даже родила ему дочку Алису. Влюбленные давно расстались, но поддерживают дружеские отношения. Воспитывать наследницу ей помогает мама рэпера Симона Юнусова. Сейчас звезда готовит дочку к школе. Она решила поделиться архивным фото, на котором запечатлена в школе.

На первом фото Алена сидела за столом в школьной форме. Она была со светлыми золотистыми волосами, а ее брови были тогда тонкими. Будущая модель не красилась.

«Вспомнила, как проходила подготовка к школе раньше. Для меня это всегда было чем-то трепетным. Помню, как раньше мы часами стояли в больших очередях, чтобы ухватить себе самое красивое и модное», — написала она.

Алена Шишкова в юности. Фото: соцсети Алены Шишковой

Поклонники отметили, что Шишкова раньше выглядела более естественно. Ранее она призналась, что сделала липосакцию.

«Ну совсем другой человек», — заявила player.busy.

«Такая куколка была!» — считает zarina.iminova92.

«Всегда была красивой», — высказалась baharan_izadi.

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