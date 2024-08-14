Алена Шишкова показала, как выглядела в школьные годы до пластики: «Мы часами стояли в очередях, чтобы ухватить самое модное»

Алена Шишкова давно занимается тем, что строит карьеру в модельной сфере. Она обладает яркой внешностью. Примечательно, что модель была в отношениях с Тимати и даже родила ему дочку Алису. Влюбленные давно расстались, но поддерживают дружеские отношения. Воспитывать наследницу ей помогает мама рэпера Симона Юнусова. Сейчас звезда готовит дочку к школе. Она решила поделиться архивным фото, на котором запечатлена в школе.

На первом фото Алена сидела за столом в школьной форме. Она была со светлыми золотистыми волосами, а ее брови были тогда тонкими. Будущая модель не красилась.