Хрупкая блондинка: красота старшей внучки Игоря Крутого восхитила фанатов — копия деда

Игорь Крутой показал редкие семейные кадры, которые восхитили его поклонников. Продюсер и сам признался, что никогда не показывал публике свою старшую внучку Кристину. Сейчас девочке уже 14 лет, и она выросла настоящей красавицей. Фанаты отметили, что Кристина очень похожа на знаменитого деда. Внучка Игоря Крутого — хрупкая блондинка с очаровательной улыбкой.

«Надо же, как она на вас похожа», — написала комментатор Любовь Якупова. «Сходство есть», — подтвердила фанатка Валентина Герасимова.

Кристина — дочь старшего сына Игоря Крутого Николая. Он появился в браке композитора с Еленой Бутома. После развода Елена не допускала общения сына с отцом. Игорь Крутой признавался, что тот период дался ему очень тяжело. И он постоянно скучал по первенцу. Став взрослым, Николай сам принял решение, что хочет общаться с родным человеком, несмотря на все протесты матери.

Также Игорь Крутой рассказал, что Кристина уже добилась в жизни многого. Она знает несколько иностранных языков, играет в волейбол и отлично учится в школе.