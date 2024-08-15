Актриса Ирина Темичева призналась, что знакома с олигархами: «Невероятно скромны»

Ирина Темичева уже много лет снимается в кино. Она украсила своим присутствием не один сериал. Примечательно, что актриса недавно снялась в продолжении сериала «Бедный олигарх». Она не скрывает, что у нее много знакомств было в жизни. Ей было легко сыграть директора сельской школы, которая пережила много предательств в любви, но встреча с Адамом меняет ее жизнь. Артистка в интервью Teleprogramma.org призналась, что знакома с настоящими олигархами.

«В моем окружении есть такие близкие товарищи. Хочется сказать про одного из них. Это невероятно воспитанный, спокойный, интеллигентный человек, который всегда тебя выслушает. И сделает это не потому, что так надо, а выслушает тебя реально. И когда мы познакомились, это было для меня откровением . Этот человек по-честному интересуется твоей жизнью. Мне кажется, многие олигархи невероятно скромны. Может быть, они проходят определенные этапы, когда им приходится быть другими, но люди из моего окружения именно такие», — поделилась Темичева.

К слову, она также участвует в реалити-шоу. Актриса рассказала, что ее звали в «Последний герой». Она не скрывает, что общалась с Олегом Верещагиным, у которого спрашивала советы по поводу участия в проекте. Однако в итоге она не поехала из-за большой занятости на работе.